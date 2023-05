Antonio Jonjic verlässt den FC Erzgebirge Aue und schließt sich Drittliga-Konkurrent SV Wehen Wiesbaden an. Das gaben die Sachsen am Dienstag bekannt. Der 23-Jährige geht zum Ablauf seines Vertrages am 30. Juni ablösefrei. In Wiesbaden unterschrieb der Offensivspieler einen Vertrag bis Ende Juni 2026. In dieser Saison schoss Jonjic in bislang 14 Spielen fünf Tore und bereitete vier Treffer vor.