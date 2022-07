Eine 18 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall in Grünhain-Beierfeld (Erzgebirgskreis) schwer verletzt worden. Die junge Frau war nach eigenen Angaben am Freitagabend einem Tier ausgewichen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei hatte die 18-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war gegen einen Baum geprallt.