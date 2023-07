Wenige Stunden nach einem Unfall mit seinem Motorrad im Erzgebirgskreis ist ein 16-Jähriger gestorben. Der Jugendliche war in der Nacht zu Freitag in Amtsberg mit seinem Motorrad von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Mit schweren Verletzungen war er in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort starb er einige Stunden später, wie die Polizei am Samstag mitteilte.