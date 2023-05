Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 174 bei Marienberg sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 64 Jahre alte Fahrerin sei am Freitagmittag mit ihrem Auto auf der Straße im Erzgebirgskreis in Richtung Zschopau gefahren und nach einer Abzweigung auf die Gegenfahrbahn gelangt, teilte die Polizei am Samstag mit. Dort sei der Wagen mit einem Sattelzug kollidiert. Neben der Fahrerin wurde auch ihr 63 Jahre alter Beifahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße musste nach dem Unfall voll gesperrt werden.