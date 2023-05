Ein Carport mit mehreren Autos stand in der Nacht in Olbernhau (Erzgebirgskreis) in Flammen. Wie die Polizei Chemnitz am Mittwoch mitteilte, brannte das Carport mit zwei Autos, einem Anhänger und mehreren Paletten Holzbrickets völlig aus. Menschen wurden dabei laut Polizei nicht verletzt. Ein weiteres Auto kam durch die Hitze der Flammen zu Schaden, darüber hinaus wurde der Giebel des Hauses beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 100.000 Euro.