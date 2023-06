Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stollberg (Erzgebirgskreis) sind am Sonntag mehrere Menschen verletzt worden. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache am Morgen in einer Wohnung in der dritten Etage ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden mehrere Bewohner über Drehleitern von den Balkonen gerettet. Darunter waren auch einige Kinder.