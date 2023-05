Ein 66 Jahre alter Mann ist beim Brand einer Garage schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stand die Garage am Donnerstagnachmittag in Scheibenberg (Erzgebirgskreis) in Flammen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.