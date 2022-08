Nach einer Morddrohung gegen Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) werden einem 67-Jährigen aus Lößnitz (Erzgebirgskreis) weitere Straftaten zur Last gelegt. Vor rund einem Jahr soll er vor einem Besuch Kretschmers in Oberwiesenthal in einer örtlichen Konditorei angerufen und gesagt haben, er wolle den Ministerpräsidenten am liebsten erschießen. Gegen einen Strafbefehl deswegen hatte er Einspruch eingelegt, so dass das Amtsgericht Aue-Bad Schlema nach früheren Angaben am Dienstag darüber verhandeln wollte. Doch inzwischen wurden weitere Vorwürfe mit dem Verfahren verbunden, wie Gerichtssprecher Hartmut Meyer-Frey sagte.