Mit einer großen Bergparade und einem Konzert mit 16 Orchestern geht am Sonntag der Sächsische Bergmannstag in Olbernhau zu Ende. An der Parade beteiligen sich nach Angaben der Organisatoren 15 Kapellen und 73 Vereine - insgesamt rund 1700 Menschen in traditionellem Habit.

Mit einer großen Bergparade und einem Konzert mit 16 Orchestern geht am Sonntag der Sächsische Bergmannstag in Olbernhau zu Ende. An der Parade beteiligen sich nach Angaben der Organisatoren 15 Kapellen und 73 Vereine - insgesamt rund 1700 Menschen in traditionellem Habit.

Die Bergparaden zählen zum immateriellen Kulturerbe, vor allem in der Adventszeit locken sie im Erzgebirge Zehntausende Schaulustige an. Der Bergmanns-, Hütten- und Knappentag wird alle fünf Jahre an einem anderen Ort ausgerichtet. Er gilt als wichtiges Standestreffen der Traditionsvereine, zu dem auch Gäste aus anderen Bundesländern anreisen. Die Stadt hatte an diesem Wochenende bis zu 30.000 Besucher erwartet.

6. Bergmannstag Denkmalkomplex Saigerhütte