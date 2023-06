Ein Radfahrer ist in Geyer (Erzgebirgskreis) tödlich verunglückt. Der 64-Jährige war am Samstag aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Rad von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Autofahrer hatte das Opfer entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Ein Notarzt konnte aber nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Chemnitzer Verkehrsunfalldienst führt die weiteren Ermittlungen.