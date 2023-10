Bei einem Brand in Drebach (Erzgebirgskreis) ist ein Mann schwer verletzt worden. Aus bisher unbekannter Ursache war am Freitagabend ein Feuer in einer Scheune ausgebrochen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Flammen griffen auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Ein 52-Jähriger erlitt Brandverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Angaben zur Höhe des Schadens lagen zunächst nicht vor. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, ein Brandursachenermittler ist im Einsatz.