Neun Monate nach einem Angriff auf Polizisten in Annaberg-Buchholz haben die Ermittler vier Hauptverdächtige gefasst. Es handele sich um junge Männer im Alter von 21, 22, 23 und 24 Jahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie seien am Sonntagmorgen in ihren Wohnungen in Zwönitz, Lößnitz, Crottendorf und Johanngeorgenstadt gefasst worden. Gegen alle vier lagen Haftbefehle vor. Ihnen wird schwerer Landfriedensbruch, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.