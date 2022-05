Ein Polizeianwärter aus Sachsen soll an der Polizeischule in Schneeberg (Erzgebirgskreis) einen Kollegen rassistisch beleidigt haben. Es sei Strafanzeige erstattet und ein Verbot der Führung der Dienstgeschäfte ausgesprochen worden, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizeihochschule Rothenburg am Mittwoch auf Anfrage. Der 23 Jahre alte Anwärter dürfe vorläufig nicht weiter an der Ausbildung teilnehmen. Zuvor hatte die «Sächsische.de» berichtet.