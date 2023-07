Sachsens Umweltminister Wolfram Günther hat das am Mittwoch im Europaparlament beschlossene Naturschutzgesetz für die Europäische Union begrüßt. "Ich bin froh, dass sich eine progressive Mehrheit gegen die Blockierer durchgesetzt hat", sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch in Dresden. Erhalt und Wiederherstellung der Natur seien dringend nötig.