Die Volleyballerinnen des Dresdner haben im europäischen CEV-Cup das Achtelfinale erreicht. Das Team von Trainer Alexander Waibl setzte sich in der ersten Runde gegen den spanischen Meister und Supercup-Gewinner CV Gran Canaria nach einem 3:0-Hinspielsieg auch am Mittwoch im Rückspiel daheim mit 3:0 (25:21, 25:15, 25:23) durch. In der nächsten Runde treffen die Elbestädterinnen nun im Bundesliga-Duell auf den SSC Palmberg Schwerin.

Vor 1963 Zuschauern setzten die Dresdnerinnen den Gegner mit den Aufgaben unter Druck, aus stabiler Annahme zeigten sich die DSC-Damen auch im Angriff variabel und sie waren taktisch in Block- und Feldabwehr gut eingestellt. Im ersten Satz brauchten die Waibl-Schützlinge ein wenig, um sich auf die veränderte Aufstellung des Gegners einzustellen und leisteten sich ein paar Aufschlagfehler. Im zweiten Durchgang zogen sie ihr Spiel deutlich souveräner durch. Mit dem Gewinn des zweiten Satzes war ihnen der Einzug ins Achtelfinale nicht mehr zu nehmen. Obwohl Alexander Waibl im dritten Abschnitt einigen Spielerinnen der zweiten Reihe Einsatzchancen gab, ging am Ende auch dieser an den DSC und nach insgesamt nur 64 Minuten war der Sieg perfekt.

