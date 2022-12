Die Volleyballerinnen des Dresdner SC sind mit einer Niederlage in die neue Europacup-Saison gestartet. Das Team von Trainer Alexander Waibl musste sich in der ersten Runde des CEV-Cups beim italienischen Top-Club e-work Busto Arsizio nach großem Kampf mit 1:3 (18:25, 20:25, 25:16, 23:25) geschlagen geben. Die endgültige Entscheidung über das Erreichen der nächsten Runde fällt am kommenden Mittwoch, wenn das Rückspiel in Dresden stattfindet.