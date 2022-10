Bei einer Demonstration in Leipzig ist es am Samstag zu Ausschreitungen gekommen. Während der Kundgebung auf dem Marktplatz habe es handfeste Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten gegeben, teilte die Polizei am Sonntag auf Anfrage mit. Insgesamt wurden mehr als ein Dutzend Strafanzeigen gestellt - unter anderem wegen Körperverletzungen, Sachbeschädigung, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung.