Nach einem Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Leipzig ruft das Aktionsnetzwerk "Leipzig nimmt Platz" zu einer Demonstration auf. Man wolle darauf aufmerksam machen, dass in der Gesellschaft Alltagsrassismus gäre und zu viele Hass und Hetze zuließen, teilte Bündnissprecherin Irena Rudolph-Kokot am Sonntag mit.