Ein 54-jähriger Mann hat sich nach Polizeiangaben in einer Straßenbahn in Dresden lautstark antisemitisch und volksverhetzend geäußert und anschließend einen Fahrgast bedroht. Dieser sei eingeschritten und habe den 54-Jährigen zur Mäßigung aufgefordert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als die Beteiligten an einer Haltestelle ausstiegen, habe der Verdächtige eine Flasche nach dem 36 Jahre alten Fahrgast geworfen und den Hitlergruß gezeigt. Polizisten stellten den 54-Jährigen. Der zweite Mann blieb unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die das Geschehen in der Bahn am Samstagmittag beobachtet haben.