Ein Mann hat in einem Supermarkt in Pirna (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) mehrfach den Hitlergruß gezeigt. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt nach dem Vorfall am Montagnachmittag, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Ersten Erkenntnissen zufolge zeigte der Mann den Hitlergruß beim Rausgehen aus dem Laden. Der Mann entkam unerkannt.