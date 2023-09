Zwischen Montagvormittag und Dienstagmorgen haben Unbekannte an einer Bushaltestelle in Rötha südlich von Leipzig mehrere Nazi-Symbole hinterlassen. Eines davon wurde nach Angaben der Polizei mit schwarzer Farbe 45 mal 40 Zentimeter groß auf den Boden gesprüht, ein weiteres etwa halb so groß und mit Rot auf die Glasscheibe sowie ein kleines in die Sitzbank aus Holz geritzt. Auch auf dem Betonpflaster direkt vor der Haltestelle fanden sich mehrere verfassungsfeindliche Symbole in Weiß. Die Polizei ermittelt.