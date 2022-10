Die Opferbeauftragten des Bundes sowie Sachsen und Nordrhein-Westfalen haben an die Messerattacke auf zwei Touristen am Einheitswochenende 2020 in Dresden erinnert und sie als "brutale und sinnlose Tat" verurteilt. Das islamistische Attentat habe "unermessliches Leid verursacht", sagte der Beauftragte der Bundesregierung, Pascal Kober, laut Mitteilung vom Montag. Jahrestage solcher Ereignisse seien für Betroffenen oft besonders schmerzhaft. Auch deshalb sei das Gedenken wichtig. Menschen, die "stellvertretend für unsere offene, vielfältige und freie Gesellschaft getroffen wurden", seien nicht allein.