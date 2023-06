In Leipzig am Connewitzer Kreuz haben sich nach Polizeiangaben am Samstagabend rund 300 Menschen aus der gewaltbereiten linken Szene versammelt. An der Wiedebachpassage wurde die Polizeiwache mit Steinen beworfen. Dabei wurden laut Polizei zwei Beamte verletzt, die das Objekt bewachten. An verschiedenen Orten in dem Stadtteil wurden Barrikaden entzündet. Fotos einer dpa-Reporterin zeigen beschädigte Scheiben und herumliegende Pflastersteine. Einsatzkräfte würden dort zusammengezogen, hieß es. Auch Wasserwerfer wurden in Stellung gebracht.

Bundesweit war in linken Kreisen zu Solidaritätsdemonstrationen am Samstag in Leipzig mobilisiert worden. Anlass ist das Urteil gegen Lina E. und drei Mitangeklagte wegen Überfällen auf vermeintliche oder tatsächliche Neonazis.