Vor einer Chemnitzer Unterkunft für Asylbewerber hat ein 31-Jähriger am Freitagabend rechte Parolen gerufen. Der Deutsche habe sich auch rassistisch und fremdenfeindlich über die Bewohner geäußert, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Gegen den stark alkoholisierten Mann wird wegen Volksverhetzung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Er war kurzzeitig in Gewahrsam, nachdem er den Platzverweis der alarmierten Beamten ignoriert hatte. "Es bestand die Gefahr einer weiteren Eskalation." Inzwischen sei er wieder auf freiem Fuß.