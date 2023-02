Die Sicherheitsbehörden rechnen zur Szene der sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter in Sachsen aktuell etwa 2500 Personen. Das sind 600 mehr als Ende 2021, ein Jahr zuvor waren es 1050. "Das ist mehr als eine Verdopplung in kurzer Zeit - und der höchste Wert, seitdem dieses Spektrum Ende 2016 unter Verfassungsschutz-Beobachtung gestellt wurde", erklärte Linke-Politikerin Kerstin Köditz am Freitag in Dresden. Das Innenministerium hatte die Zahl in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Abgeordneten im Landtag genannt. Etwa 70 Personen davon rechnet man demnach der rechtsextremistischen Szene zu.