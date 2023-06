Das Verfahren wegen des Verbots des Salafisten-Vereins Ansaar International wird am 5. Juli fortgesetzt. Das teilte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Mittwoch mit. Dagegen soll die Entscheidung gegen zwei andere Organisationen am 7. Juli (10.00 Uhr) verkündet werden.

Ursprünglich sollten die Verfahren am Dienstag beendet werden. Der Rechtsvertreter von Ansaar hatte jedoch rund 100 Beweisanträge gestellt. Darüber hatte der 6. Senat bis zum späten Dienstagabend beraten und nun die Fortsetzung angekündigt.

Das Bundesinnenministerium hatte die Organisationen vor gut zwei Jahren mit der Begründung verboten, dass die Spendensammlungen von Ansaar in der Absicht erfolgt seien, diese an terroristische Vereinigungen im Ausland weiterzugeben. Der Prozessvertreter des Ministeriums betonte, dass laut Bundesnachrichtendienst (BND) die Vereine auch in von Terrorgruppen besetzten Gebieten Projekte getätigt hätten. Die Frage ist nun, ob diese Zahlungen notgedrungen oder billigend in Kauf genommen und so die Terrorgruppen mitfinanziert worden seien.

Die Vereine hatten eine bewusste finanzielle Unterstützung von Terrororganisationen zurückgewiesen. Man habe Hilfsprojekte ausschließlich in Gebieten organisiert, die nicht von Terrorgruppen kontrolliert worden seien.

