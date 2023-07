Sachsens Landeshauptstadt Dresden hat ein Hitze-Handbuch erarbeitet - für städtische und Einrichtungen in freier Trägerschaft, aber auch die Bürgerschaft. Es sei die erste Broschüre dieser Art bundesweit, sagte Autorin Marit Gronwald vom Gesundheitsamt am Donnerstag bei der Präsentation. Darin enthalten sind Empfehlungen für Beschäftigte im Gesundheitsbereich und in Kitas und Schulen etwa zum Verhalten bei hohen Temperaturen. Es gibt aber auch allgemeine Informationen zum Klima in Dresden, über die gesundheitlichen Folgen von Hitze und Tipps zur Vermeidung von Belastungen.