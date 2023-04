Die Polizei fahndet nach zwei Räubern, die einen Schnellimbiss in Falkenstein (Vogtlandkreis) überfallen haben. Mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedrohten die Täter am Montagabend den Eigentümer und verlangten Geld, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Inhaber kam der Forderung nicht nach, woraufhin die Männer flüchteten.