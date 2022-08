Die Corona-Inzidenz in Sachsen ist im Wochenvergleich gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab sie am Donnerstag mit 286,7 an, eine Woche zuvor hatte der Wert bei 296,3 gelegen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen für Deutschland lag bei 314,2 (Vorwoche: 354,5).