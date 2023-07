Die berühmten Dresdner Elbschlösser samt Parks und Weinbergen werden am Samstag wieder zur Kulisse für eine Sommernacht mit Livemusik, Tanz und Kulinarik. In den weitläufigen Parks von Eckberg und Albrechtsberg, des Lingnerschlosses sowie des einstigen Wasserwerks Saloppe spielen nach Ankündigung der Veranstalter mehr als 250 Künstler auf 15 Bühnen und Plätzen Klassik, Polka, Rumba, Swing, Jazz, Indie oder Rock. Fabelwesen und Stelzenläufer begleiten die Gäste auf illuminierten Wegen zwischen den Schlossanlagen. Das Areal rund um den Teich im Park von Schloss Albrechtsberg verwandelt sich erstmals in ein Künstleratelier.