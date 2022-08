Extra-Dampferfahrten auf der Elbe, Live-Konzerte von Mia und Silly, Karussellfahrten: Das Dresdner Stadtfest hat dieses Jahr wieder viele Besucher angelockt. "Insgesamt haben rund 400.000 Menschen mit uns gefeiert - die meisten übrigens hervorragend gelaunt und äußerst friedlich, denn es gab keine nennenswerten Vorkommnisse", resümierte Organisator Frank Schröder am Sonntag. Die Festmeile erstreckte sich beiderseits der Elbe, auf dem Fluss selbst veranstaltete die Weiße Flotte eine Dampfschiffparade. Auf einer Blaulichtmeile am Landtag konnten Kinder zudem in Polizeiuniformen schlüpfen und einen Rettungswagen inspizieren.