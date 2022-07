Das sächsische Pirna dreht im Jubiläumsjahr des Künstlers Bernardo Bellotto (1722-1780) erneut die Zeit zurück. Beim Malerfest zum 300. Geburtstag des als Canaletto bekannten Venezianers werden sich am 24. Juli mehr als 140 Laiendarsteller in historischen Kostümen in der Altstadt tummeln, die er einst in Öl auf Leinwand verewigt und auch grafisch abbildet hatte.