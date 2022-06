Die Dresdner Filmnächte hoffen nach zwei Ausgaben unter Pandemie-Bedingungen auf einen normalen Jahrgang 2022. Dafür kündigten sie am Dienstag viele Highlights und «große Namen der Filmindustrie» an. Den Auftakt für das bis zum 28. August reichende Programm aus fast Kinoabenden und -nachmittagen sowie 15 Konzerten macht am Donnerstag der neue Bond-Film: «60 Years of Bond: Keine Zeit zu sterben». Seit Pfingsten werden Kulisse und Bühne samt Dach aufgebaut. «Das heiße Wetter am vergangenen Wochenende hat uns ein bisschen im Zeitplan zurückgeworfen», sagte Filmnächte-Geschäftsführer Johannes Vittinghoff.