Nach einem Einbruch in das Schloss Reinsberg in Mittelsachsen hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Der 18-Jährige habe sich am Samstagabend in einem Gebüsch versteckt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zuvor soll er mit zwei weiteren Personen in das Schloss eingebrochen sein. Auf einem Balkon fand die Polizei Hirschgeweihe, Gasflaschen und Elektrogeräte, die als Diebesgut offensichtlich zum Abtransport bereit gelegt worden seien. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert, weil er den Schein von Taschenlampen in dem Schloss bemerkt hatte. Das Anwesen gehört einer Investorin. Es soll zum Hotel umgebaut werden.