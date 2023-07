Kammermusik in idyllischer Landschaft und familiärer Atmosphäre: Das Moritzburg Festival mit Solistinnen und Solisten aus aller Welt bietet bei seiner 31. Ausgabe im August 18 Konzerte. Musiziert wird vom 4. bis 20. des Monats vor allem auf der Nordterrasse von Schloss Moritzburg unter freiem Himmel, drei Auftritte finden in der Evangelischen Kirche Moritzburg beziehungsweise im Kulturpalast Dresden statt, teilte der Veranstalter am Montag mit.