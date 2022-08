In der Nacht zu Montag ist ein Festzelt auf dem Gelände der Landesgartenschau in Torgau in Flammen aufgegangen. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die Polizei ermittelt.