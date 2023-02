Im Dresdner Stadtteil Dresden ist am frühen Donnerstagmorgen ein Schnellimbiss in Brand geraten. Als Einsatzkräfte anrückten, stand er bereits voll in Flammen, teilte die Feuerwehr mit. Mehrere Trupps hätten unter Atemschutz das Feuer bekämpft. Wegen des Frostes gefror das Löschwasser auf dem angrenzenden Gehweg und der Straße, weshalb auch der Winterdienst zum Einsatz kam. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.