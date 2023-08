In Sachsen haben am Wochenende an mehreren Orten Gartenlauben gebrannt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde etwa in Wurzen am frühen Morgen eine Gartenlaube in einem Kleingartenverein durch ein Feuer vollständig zerstört. Die Feuerwehr verhinderte nach eigenen Angaben ein Übergreifen auf andere Lauben, verletzt wurde niemand. Es wird Brandstiftung vermutet.

Auch in Plauen im Vogtland geriet in der Nacht zum Sonntag aus bisher unbekannten Ursache eine Gartenlaube in Brand, die Flammen zerstörten das Gebäude. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. In Dresden brannte am Samstagvormittag ebenfalls eine Laube aus, hier wird der Schaden auf rund 5000 Euro beziffert.