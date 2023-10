Auf einem Firmengelände in Dresden-Löbtau sind sieben Autos und ein Motorrad in Brand geraten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, standen die Fahrzeuge unter einer Überdachung, die am Sonntagabend ebenfalls Feuer gefangen hatte. Die Feuerwehr war mit 62 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Zur Höhe des entstandenen Schadens konnte ein Polizeisprecher zunächst keine Angaben machen. Es werde wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.