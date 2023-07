Eine Gasleitung ist bei Schachtarbeiten auf einem Privatgrundstück in Dresden beschädigt worden. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr in Dresden mitteilte. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden. Der Entstördienst des Gasversorgers habe bei dem Vorfall im Ortsteil Rockau am Montagvormittag eine mechanische Schelle installiert, um den Schaden zu beheben.