Nach einem Waldbrand in der Böhmischen Schweiz in Tschechien sind Rauchwolken auch nach Sachsen gezogen. Nachdem sich der Wind gedreht habe, seien die Rauchschwaden durchs Elbtal gezogen und zum Beispiel in Dresden deutlich wahrnehmbar, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Allerdings bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Polizei berichtete unterdessen von zahlreichen Anrufen besorgter Bürger.