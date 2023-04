Bei einem Autobrand in Chemnitz sind jeweils ein Fahrzeug und ein Abstelldach zweier benachbarter Grundstücke zerstört worden. Das Feuer brach aus bislang ungeklärten Gründen in der Nacht zum Donnerstag aus, wie die Polizei in den frühen Morgenstunden mitteilte. Es drohte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohnungen. Dies habe man den Angaben zufolge aber verhindern können. Eine Person wurde dabei verletzt und in eine Klinik gebracht. Ebenso verletzte sich ein Mitglied der Feuerwehr leicht und wurde vor Ort behandelt. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Die Löscharbeiten dauerten etwa anderthalb Stunden an.