Beim Brand in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Löbau sind zwei Menschen verletzt worden. In der Nacht zum Donnerstag wurden die Rettungskräfte wegen eines Brandes in einer Wohnung in der Sachsenstraße alarmiert, wie die Polizei Görlitz am Donnerstag mitteilte. In der Brandwohnung waren ein 70 Jahre alter Mann und eine 36 Jahre alte Frau, die den Angaben zufolge stark alkoholisiert war. Der Mann wurde ambulant behandelt, die Frau zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Aus dem Mehrfamilienhaus wurden 21 Personen evakuiert. Die Ursachen für den Brand sind bislang unklar. Insgesamt waren etwa 70 Kräfte im Einsatz.