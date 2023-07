Ein Brand in einem Supermarkt in Radeberg (Landkreis Bautzen) hat am Donnerstagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache gegen 09.00 Uhr ausgebrochen und hatte auf das Lager übergegriffen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Menschen seien nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt worden. Die Umgebung wurde weiträumig abgesperrt und die Anwohner wegen der starken Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen zu schließen. Nach Angaben der Feuerwehr soll das Feuer kontrolliert abbrennen.