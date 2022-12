Nach einem Brand ist in einer Wohnung in Dresden ein Toter gefunden worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, handelt es sich wahrscheinlich um den 74 Jahre alten Wohnungsinhaber. Die Ursache für das Feuer am Samstag sei noch unklar. Zwei Polizisten, die noch vor der Feuerwehr am Brandort eintrafen, mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung behandelt werden. Der Sachschaden könne noch nicht beziffert werden.