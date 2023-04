Beim Brand zweier nebeneinander stehender Carports sind in Chemnitz zwei Autos zerstört worden. Eine 49-jährige Anwohnerin erlitt beim Anblick der Flammen Kreislaufprobleme und wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Feuerwehrmann wurde durch das Löschmittel leicht verletzt. Das Feuer im Stadtteil Borna-Heinersdorf war aus noch unbekannter Ursache am Mittwochabend ausgebrochen. Den Einsatzkräften sei es gelungen, ein Übergreifen der Flammen auf nahe Wohngebäude zu verhindern, hieß es. Den Schaden schätzt die Polizei im fünfstelligen Bereich.