Zwei Katzen und ein Vogel sind von der Feuerwehr aus einem brennenden Haus in Dresden gerettet worden. Mehrere Rettungstrupps hatten sich am Dienstag unter Atemschutz Zugang zu den Wohnungen des brennenden Mehrfamilienhauses verschafft, weil noch Bewohner im Dachgeschoss vermutet wurden, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Diese hatten sicher aber bereits alle selber ins Freie gerettet, so dass die Feuerwehr nur noch die Tiere in Sicherheit bringen musste.