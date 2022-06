Bei Löscharbeiten an einer brennenden Gartenlaube in Bannewitz im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge haben Feuerwehrleute einen leblosen Mann entdeckt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 84-Jährigen feststellen, teilte die Polizei am Montag mit. Das Feuer in der Laube war aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen. Es hatte sich laut Polizei auf das gesamte Gartenhäuschen ausgebreitet. Die Ermittlungen zur Brand- und Todesursache dauerten an. Sie würden von der Kriminalpolizei geführt.