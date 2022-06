Beim Brand eines Autos in Leipzig ist ein Mensch schwer verletzt worden. Die Ursache des Feuers am Montagabend war zunächst unklar, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Passanten waren auf das brennende Auto nahe des Völkerschlachtdenkmals aufmerksam geworden. Die verständigten Einsatzkräfte retteten eine Person schwer verletzt aus den Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Laut Polizei am Dienstagmorgen wird nun zur Brandursache ermittelt.