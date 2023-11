Den Basketballern der Niners Chemnitz ist der Einzug ins Achtelfinale des Fiba Europe Cups kaum noch zu nehmen. Der Bundesligist gewann am Mittwoch sein Gastspiel im Kosovo beim KB Peja souverän mit 99:63 (51:25). Mit dem vierten Sieg im vierten Spiel untermauerten die Sachsen ihre Spitzenposition in der Gruppe H. Den größten Anteil am Erfolg hatte Wesley van Beck mit 23 Punkten, Neuzugang Ousman Krubally erzielte 14 Punkte bei seinem Debüt im Dress der Niners.

Nur in der Anfangsphase hatten die Chemnitzer leichte Schwierigkeiten, drehten aber nach dem 10:12-Rückstand (6.) auf. Innerhalb von nur elf Minuten zogen die Sachsen über 26:12 (11.) auf 47:18 (17.) davon und hatten die Partie bereits vor dem Seitenwechsel entschieden. Die Hausherren fanden in keiner Phase der Begegnung ein probates Mittel, um die starke Chemnitzer Defensive in Verlegenheit zu bringen. Im Angriff überzeugte der Bundesligist mit einer sehr guten Quote von jenseits der Dreierlinie. Von 28 Versuchen landeten 13 im gegnerischen Korb.

